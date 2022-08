Nacho Palau a Instagram

El concursant de Supervivents 2022, Nacho Palau , ha anunciat que té càncer de pulmó. " Ja puc confirmar, després de moltes proves mèdiques, que estic passant un càncer pulmonar ", ha començat escrivint l'exconcursant de 'Supervivientes' en una publicació d'Instagram on ha fet públic el diagnòstic.

"No sé com agrair tantes mostres d'afecte que he rebut aquests últims mesos de tantíssima gent i us asseguro que sereu part fonamental en la meva recuperació", ha afirmat Palau, que va arribar a Supervivientes per ser l'exparella de Miguel Bosé durant 17 anys .

" Sento haver estat desconnectat darrerament, però a dia d'avui em sento optimista, amb ganes de viure i superar aquesta malaltia ", ha afegit Palau, deixant clar que confia a sortir victoriós d'estre nou repte a la seva vida.

Palau ha estat convalescent des de la final de Supervivents. Feia dies que el concursant estava malalt quan va arribar la final, per la qual cosa no va poder jugar en igualtat de condicions amb els seus companys. A la prova d'apnea, amb prou feines va durar uns segons. Dies després Telecinco va emetre el debat, al qual Palau no hi va poder acudir per problemes de salut. Aleshores es creia que el concursant tenia una forta reacció al·lèrgica per haver menjat una taràntula durant la seva aventura a Hondures. Però finalment es tractava d'una malaltia molt més coneguda.