Mónica Naranjo ha anunciat que cancel·la l'inici de la seva gira ' Mimétika ' a Espanya a causa d'uns problemes de salut en el seu sistema digestiu que l'han obligat a prendre aquesta decisió, tal com ha anunciat la mateixa artista al compte de Twitter.

Mónica Taronger (arxiu)

Així doncs, es cancel·len els concerts de Màlaga (1/10), Madrid (23/10) i Sevilla (28/10) i el de Fuerteventura (Illes Canàries, 12/11), ja que ha afirmat que la gira arrencarà el 2 de desembre a Xile. L'artista, al comunicat, ha tranquil·litzat els seus fans i ha assegurat que "no és res especialment greu" però que li han aconsellat dos mesos de recuperació.

“De vegades la vida et col·loca un obstacle inesperat i, quan tot va bé, et falla una bugia i cal passar pel taller”, ha lamentat.

L'artista ha reconegut que fa temps que té problemes en el seu sistema digestiu, una situació que "amenaçava fins i tot afectar la veu".

"Encara que no volia, tinc un equip al voltant que em vol molt i que m'han obligat a parar malgrat els meus rugits (perquè una diva, de vegades, és complicada quan les coses no surten com una vol)", ha precisat.