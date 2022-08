Cristina Pedroche en un descans del seu viatge a Mèxic/ cristipedroche



Amb setembre a tocar, hi ha qui aprofita aquests dies per tornar a poc a poc a la rutina després de les vacances, reprenent l'exercici per intentar compensar els excessos estiuencs. Cristina Pedroche caba de tornar de Mèxic, on ha passat uns dies amb la seva parella David Muñoz, fent turisme gastronòmic, tastant infinitat de plats, tal com ha retratat la vallecana a les seves xarxes socials.

"La veritat és que estic portant bé la tornada a la rutina", explicava als seus seguidors. “Una cosa que m'ajuda molt és, que a més d'entrenar al matí, a la tarda-nit surto a caminar una hora i sento que el meu cos està reaccionant molt bé ”.

Sortir a caminar no és només un esport senzill, de baix impacte i apte per a tothom. També es pot convertir en el cardio perfecte per reprendre la rutina fitness: sabies que en mitja hora de caminada es poden arribar a cremar entre 100 i 160 calories?