Luis fonsi en una entrevista/ @EP

Luis Fonsi ha obert el seu cor amb Toñi Moreno i ha parlat de la seva història d'amor amb Águeda López, una model cordovesa amb què fa més de deu anys que està de relació i amb la qual té dos fills en comú, “mini Fonsi i mini Àgueda”.



"Vaig conèixer la meva flaqueta bella a Miami", confessa l'artista , que reconeix que estava passant per un complicat procés de divorci en aquell moment i no va tenir contacte amb la model més enllà d'aquella trobada. Però va passar el temps i va voler contactar-hi a través de Facebook.



Després d'això, hi va haver diversos sopars romàntics a restaurants discrets per no cridar l'atenció, encara que Luis Fonsi no recorda exactament on i quan va tenir lloc la primera cita.



Luis Fonsi reconeix que la seva relació amb la seva dona “és molt bonica” i quan ha de ressaltar una mica de Còrdova i Andalusia no s'ho pensa dues vegades: “Aquest friit tan ric que fa a Còrdova a l'estiu (fa broma). M'agrada caminar pels carrers, menjar, la gent et rep sempre amb bon ànim, amb un somriure i una abraçada… i així sóc jo . Relaxat, gens formal, m'agrada parlar amb la gent”.



L'autor de 'Despacito' reconeix que ser pare ha canviat la vida a millor, i considera que és, sens dubte, “el millor regal que m'ha donat la vida. Et canvia, et fa una persona molt més sentimental, més centrat, com que veu el camí més clar, de cop i volta, i tot té més sentit. N'estic completament enamorat ”. Es diuen Mikaela i Rocco.