Omar Sánchez i Anabel Pantoja durant el seu casament, a 01 d'octubre de 2021, a La Graciosa (Espanya)

Anabel Pantoja ha tornat a Maspalomas ( Canàries) , sense el seu xicot Yulen, cosa que ha cridat molt l'atenció dels periodistes i paparazzi.

Amor Romeira ha localitzat la neboda d'Isabel Pantoja arribant al seu domicili a l'illa i allà li ha preguntat per la situació en què es troba la relació amb el seu exmarit, Omar Sánchez . Anabel i Omar comparteixen amics a les Canàries però això no suposa un problema per a ells, tal com la influencer assegura.

No obstant, no només compartiran amics, sinó que també compartiran espai, ja que tant Anabel com Omar han acudit al mateix concert del seu amic Yotuel Romero . Anabel no s'ha replantejat la idea d'anar al concert i n'està convençuda: "Tots hem d'anar a aquest concert i donar suport a Yotuel i la música cubana".

Igual que Anabel, Omar també ha acudit a l'illa sense la seva actual parella, Raquel Lozano , i és que sembla que tots dos han decidit no provocar un enfrontament com el que protagonitzaven fa unes setmanes quan tots quatre coincidien a l'illa d'Eivissa.