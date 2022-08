Ana María Aldón

Durant una pausa publicitària, Conchi Ortega ha parlat amb un dels periodistes del programa "Ja és estiu" i sembla que tot el que està passant al programa està afectant la germana del torero. Així ho assegura el mateix Aureli en penjar. Cal destacar que, abans de donar pas a publi, Ana María ha advertit que, si es produïa aquesta trucada, ella no intervindria perquè, si solucionés alguna cosa amb la seva cunyada, ho faria en privat .





"Està molt nerviosa, està plorant", afirmava només penjar el periodista, " em torna a repetir que, en algun moment, vol resoldre els vostres problemes, no vol guerres amb tu ", assegura i afegeix que el seu estat de nervis era elevat. Per la seva banda, Ana María respon: "Jo no tinc cap guerra. Jo quan vaig venir de 'Supervivientes' m'assabenta que m'havia anomenat filla de puta. No ho vaig tenir en compte ni tan sols això".