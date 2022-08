Catalunya press nacho palau

Fa gairebé una setmana, el 25 d'agost passat, Nacho Palau confirmava els pitjors presagis sobre el seu estat de salut després d'estar ingressat en un hospital 10 dies en tornar de ' Supervivents ': "Estic passant un càncer pulmonar que fins ara no tenia nom ni tractament, el qual començaré immediatament" anunciava a través d'una emotiva carta publicada a les seves xarxes socials en què, "optimista" i amb força, confessava les seves "ganes de viure" i de superar aquesta malaltia.



Des d'aleshores, silenci per part tant de l'escultor com del seu entorn més proper, tot i que les darreres informacions que han transcendit és que Nacho està ingressat a l'hospital Clinic de València , que ja ha rebut tres sessions de quimioteràpia i que, tot i que està disposat a lluitar amb dents i ungles contra el càncer, el seu estat d'ànim és baix perquè està molt cansat i té força dolors.



Un complicat moment personal en què Palau compta amb el suport incondicional de la seva parella, Cristian Villela, i de la seva família, a més del de Miguel Bosé, que s'especula que hauria demanat al seu cercle més proper que no parlin de la malaltia del que va ser la seva parella durant més de dues dècades per respectar la privadesa dels quatre fills que tenen en comú.



Conscient de la preocupació que hi ha entre els seus seguidors, i per donar-los una vegada més les gràcies per l'afecte i la força que està rebent des que va anunciar la seva malaltia, Nacho ha reaparegut a les xarxes socials assegurant que "ja hi ha dies de calma", sense dubta un missatge tranquil·litzador després de les informacions sobre el seu estat de salut.