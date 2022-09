Sergio Ramos i PIlar Rubio celebrant el seu aniversari a Dior/ Instagram @pilarrubio

La parella ha gaudit d'un museu de moda vintage, a més a més han gaudit d'un menú dedicat només per a ells i la seva celebració. A més, han penjat com han pogut gaudir de la boutique de Dior en solitud, on s'han fotografiat, s'han tret vídeos i ho han mostrat tot a les seves xarxes socials.



Igual que han mostrat la visita al museu Dalí. Pilar s'enregistra, Sergio s'ajup, es posa sota les escultures, mentre es passeja amb ulleres de sol. El futbolista, a més a més, s'aixeca la samarreta al mig de la sala per mostrar els seus tatuatges.