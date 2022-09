Gerard Piqué @ep

Gerard Piqué no en pot més. Cansat de l'assetjament mediàtic que pateix per part de certs mitjans de comunicació des que va anunciar la seva separació de Shakira el 4 de juny passat, el jugador de futbol ha donat un cop sobre la taula i s'ha reunit amb els seus advocats. El vostre objectiu? Preservar la intimitat dels seus fills i intentar aturar el flux d'informacions que no cessen sobre la relació amb Clara Chía i sobre la batalla legal que es preveu amb la cantant colombiana per la custòdia de Milan i Sasha, ja que aquests són els dos temes que han acaparat la majoria de titulars protagonitzats pel futbolista els últims mesos.



La presència de càmeres i fotògrafs el primer dia de col·legi dels seus fills ha precipitat que Piqué hagi decidit trencar el silenci i parlar, per primera vegada ia través d'un comunicat fet públic pels seus advocats, des que va confirmar la ruptura amb Shakira a través un comunicat conjunt fa gairebé tres mesos.



" Des del passat 4 de juny s'han publicat molts rumors i presumptes informacions no contrastades sobre el jugador, la seva família i la seva vida personal i, per tant, privada " comença el text que el bufet 'The Legal Department i Partners' ha remès a diferents mitjans de comunicació, que continua 'denunciant' que "aquests reportatges i imatges ocasionen no només un dany al seu honor i un perjudici" a la imatge de Gerard, sinó també "un greu atemptat contra els drets dels seus fills, la seguretat dels quals i protecció representen per a ell la seva preocupació més gran".

"Al mateix temps, el seguiment d'alguns mitjans i paparazzi ha estat continu, veient-se el nostre client obligat a alterar la seva rutina diària amb l'única finalitat de protegir els seus fills, la seva família i el seu entorn més proper", explica el comunicat. que els seus advocats assenyalen que el futbolista "sempre ha respectat l'activitat dels mitjans de comunicació i el seu dret a la informació, i és plenament conscient del paper fonamental que tenen a la nostra societat".

Tot i això, i com sostenen, " en les últimes setmanes s'han produït intromissions que traspassen els límits de la legalitat , per la qual cosa el nostre client s'ha vist en l'obligació de sol·licitar mesures cautelars d'allunyament i emprendre accions legals contra els qui alteren la seva vida familiar i vulneren els drets dels seus fills". "L'únic objectiu de Gerard Piqué és garantir el benestar i restablir els drets d'intimitat, seguretat i tranquil·litat" mantenen els advocats.