El 4 de juny posaven Shakira i Piqué van posar punt final a una història de dotze anys amb un comunicat conjunt.



Aparentment, en aquesta separació no hi havia qüestions econòmiques a discutir perquè el patrimoni de tots dos és independent i el que han compartit fins ara són despeses quotidianes i no inversions. Per això a les reunions dels advocats de tots dos no s'ha plantejat temes que tinguin a veure amb aquest apartat.

L'únic motiu prioritari i polèmic és la custòdia dels seus dos fills i que s'estaria complint sobre la base d'una custòdia compartida gràcies a la qual Piqué va passar quinze dies amb els seus fills al mes de juny. A més, els menors segueixen escolaritzats al mateix centre escolar, mantenen les mateixes activitats extraescolars i continuaran vivint a Espanya durant aquest curs.

A més, sembla que van realitzar un pacte durant la seva separació que consistia a no fer pública una nova relació sentimental durant un any després de l'anunci del seu trencament. Aparentment, això va anar pensant en els seus fills, Milan i Sasha .

Evidentment, aquest pacte va quedar trencat el dia que van sortir les primeres imatges del futbolista Gerard Piqué amb Clara Chia Martin en un concert fent-se petons i abraçades, com una parella molt afectuosa, cosa que hauria desconcertat Shakira, que segons fonts pròximes a ella van dir que estava “molt enfadada per veure el pare dels seus fills amb la seva xicota en públic”.