Una imatge recent de Sánchez. Foto: Miriam Sánchez

Miriam Sánchez ha tornat a l'actualitat. Després que transcendís una topada amb bronca al mig del carrer amb el seu ex, Pipi Estrada, i que el periodista esportiu assegurés que està malalta, l'exactriu ha respost que no ho està.

De fet, divendres passat 2 de setembre estava prevista la seva aparició a Divendres Deluxe per defensar-se de les acusacions que va rebre per part d'Estrada, però a l'últim moment el programa la desconvocava per triar Olvido Hormigos al seu lloc.

La decisió que no agradava res a Sánchez, que ha esclatat contra el programa. "Maquillada i pentinada 72 hores gratis d'enregistraments. M'han deixat tirada a última hora però emeten els totals q diuen q no es poden emetre", ha assegurat a través de les xarxes socials.

Així mateix, Sánchez ha advertit La Fàbrica de la Tele , Mediaset i Telecinco amb portar-los als jutjats: "Us tinc enxampats per moltes parts", ha assegurat.