La cantant no va poder contenir les llàgrimes. Foto: Telecinco.es

L'edició del 3 de setembre de Déjate voler ens va deixar un moment de gran emotivitat protagonitzat per Lolita i el seu fill Guillermo Furiase. En la primera aparició del jove en un programa de televisió, li va dir a la seva mare que "és un orgull ser el teu fill".

"Si caic bé a algú sempre ha estat gràcies a tu. Sóc el teu major fan com a persona, artista, mare. Gràcies per agafar-me el telèfon a qualsevol hora. Vull que sàpigues que ets molt important a la meva vida. No vull que oblidis que tens als teus fills, t'estimo amb bogeria", va afegir Furiase, davant l emoció de la seva mare, que no podia contenir les llàgrimes.

Lolita sempre ha mostrat una gran devoció pels fills. La més gran, Elena, és una reconeguda actriu, mentre que Guillermo junior (es diu igual que el seu pare) vol seguir la tradició familiar i provar al món de la música.