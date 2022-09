Foto: Europa Press

El funeral d'Eduardo Roldán, exdirector i gerent de l'estació d'esquí de Candanchú, a la Catedral de Jaca ha estat la raó que ha provocat el retrobament de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin . A la cerimònia en memòria de l'empresari també hi van acudir la infanta Elena i altres figures de monarquies europees, com ara Kyril de Bulgària.

Tot i que ha estat el seu primer estiu com a soltera, la Infanta Cristina ha intentat per tots els mitjans que les seves vacances amb els seus fills fossin tan semblants com fos possible al que eren fins ara.

La infanta i l'exesportista, que a principis d'aquest any anunciaven que deixaven de conviure, es van veure a Bidart el mes passat, on van gaudir amb els fills a la platja.