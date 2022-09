Beiro es va donar a conèixer a Gran Hermano fa més de dues dècades. Foto: Instagram (@ismaelbeiro)

"Cadis és un vaixell en el qual el capità ha caigut per la borda". Així de contundent es pronunciava, en declaracions a L'Independent , Ismael Beiro, referint-se a la situació de la ciutat, que governa Kichi . Per als que no estiguin familiaritzats amb el seu nom, Beiro és el Pisha , el guanyador de la primera edició de Gran Hermano (l'any 2000), i ara assegura que vol ser alcalde del seu Cadis natal.

I és que el maig de l'any que ve hi ha eleccions i Beiro ja ha deixat clar que serà un dels aspirants a l'alcaldia. " No seré mai polític, sinó gestor i d'una manera independent" , va apuntar el cap de setmana passat en declaracions a Ja es verano .

Beiro assegura que vol estar al capdavant de "la candidatura d'unes quantes formacions polítiques a què he demanat que siguin transversals, que no pensin tant en clau d'esquerres o de dretes com a la ciutat, a Cadis". El gadità es defineix com una persona "de centre liberal però independent".