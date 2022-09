EuropaPress 2161823 belen esteban

La col·laboradora ha de donar vuit voltes al plató de 'Sálvame' cada hora per prescripció mèdica . Tot i això, la seva forma de caminar ens fa pensar en altres coses i la direcció de 'Sálvame' ha acompanyat els passos amb música de la Setmana Santa.

Harta la col·laboradora explicava alt i clar una cosa que s'acaben de complir quatre mesos de l'operació a què es va haver de sotmetre després de trencar-se la cama i el peu al plató del programa.

Fins a l'abril, el seu traumatòleg no li donarà “l'alta”, però la seva psicòloga li ha demanat que treballi: “ Em podria quedar a casa meva fins a l'abril veient-les venir, però sóc una tia responsable que, encara que et sembli que no , vull el meu programa amb tot el que em feu”.

Betlem s'aixecava amb la seva crossa, la música l'acompanyava una vegada més i, dirigint-se al director, deia: “Tant me fa que hi hagi càmeres, sé que em faran molts mems, que m'encanta per cert. Vinc perquè vull el meu programa i pel meu cap, perquè si sóc una altra em quedo a casa meva fins a l'abril sense moure'm. “Sóc una tia responsable”, insistia Belén, però es queixava dels atacs contra la seva amiga, Anabel Pantoja: "No permetré coses que no són veritat".

“Ara em posaran verd”, imaginava la col·laboradora i explicava que cada dia va dues hores i mitja a rehabilitació i després tres a treballar: “Vinc aquí a aguantar el meu amic Alberto i el meu amic David Valldeperas, que perquè els estimo, però a vegades em fan venir ganes de … Tu et creus que la meva mare veu el programa i em posen aquí com l'esperança de Triana?”