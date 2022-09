Foto: Europa Press

Belén Esteban va ser una de les absents durant la celebració de l'aniversari de la filla de Terelu Campos, en una festa on sí que hi van estar diversos companys de programa.

De fet, la col·laboradora de Sálvame va expressar la seva sorpresa per no haver rebut invitació per part de Campos. "Trobo a faltar que, almenys, m'ho digués", va assegurar la madrilenya, que no es podia creure que l'haguessin exclòs de la celebració intencionadament.

Tot i això, Terelu ha sortit al pas de la situació i, a Sálvame va dir que no era la seva intenció fer sentir malament la seva companya, sinó que creia que Esteban no era a Madrid el dia de la reunió de l'aniversari, per la qual cosa no li va fer arribar cap invitació.