Bibiana Fernández @ep

Bibiana Fernández no podia faltar a la festa de Tacha Beauty a Marbella. Una dona que s'ha fet a si mateixa i que és tot un referent al nostre país per ser una de les cares conegudes més importants de la crònica social. Feliç, la col·laboradora de televisió ha parlat per a Europa Press sobre tots els temes d'actualitat i la veritat és que, com de costum, la seva entrevista no té malbaratament.



Li hem preguntat sobre l'Ana Rosa Quintana i la Bibiana ens ha confessat que està bé i ha volgut recalcar que hagi tingut cap recaiguda: “que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga està passant l'estiu aquí i ha estat estupendament. M'he trobat amb cunyades , amb amigues seves i no". Això sí, ens ha assegurat que la presentadora no tornarà al seu programa la setmana que ve: “ jo crec que dilluns torna el programa però que no tornarà encara. Penso jo, no ho sé ”.



La cantant ens ha confirmat que haurà de sentir-se amb forces per reprendre el seu lloc de treball: “si ve serà un plaer perquè tots els de l'equip estem com bojos per tornar-la a veure. Està molt bé i el més important en aquest tipus de coses és que estigui molt bé, no sé fins a quin punt se sentirà fort per afrontar la feina però això quan ella vulgui, és a casa seva”. I és que encara ha de rebre l'alta mèdica: “està fenomenal, amb ganes, però també amb la precaució pròpia de saber que ha d'esperar les altes dels metges”.



Vivint un dels millors moments de la seva vida, Bibiana descarta tornar a trobar l'amor : "no vull un home a la meva vida" i afegeix "bé, això mai se sap. Mai puc parlar en futur, parlo avui dia".



Pel que fa a la trista notícia de la mort de la Reina Isabel II d'Anglaterra com una icona de la història: "ha viscut tots els grans esdeveniments del segle XX. Crec que amb ella es posa un punt final a una era" i afegeix: "És una dona que no li tocava ser reina, ho va ser perquè va abdicar el seu oncle Eduardo, va ser el seu pare rei i va morir molt aviat. Va ser una dona que va sobreviure als bombardejos de Londres sent molt jove, ha vist passar catorze o quinze primers" ministres, ha vist presidents fins a l'actual i ha vist com s'aixecava el mur de Berlín, com es llençava".



Bibiana en complirà 69 i la veritat és que està estupenda: "sóc una dona que tinc 68 anys, en compliré 69. ja amb aquesta edat he d'estar contenta pel sol fet d'estar viva, tenir salut, tenir feina i tenir amics". Això sí, descarta fer una biografia de la seva vida per no afectar la vida de les seves exparelles: “té a veure que quan parles de la teva vida, salpiques les vides alienes i has de parlar d'altra gent que potser no és a la teva vida , que potser va passar en el seu moment. Que igual tenen altres parelles, que potser tenen fills, una altra vida. No m'agrada mai ficar-me a les vides alienes, ja vaig estar a les vides quan em va tocar, ara estic fora".



A més, la col·laboradora de televisió reconeix que l'únic retoc estètic del que es penedeix és del que es va fer a la boca : “jo m'he fet de tots els retocs, l'únic que no em faria és la boca, que me la vaig espatllar. Fa molts anys i he de dir que el metge que ho va fer, que no ho citaré, em va dir sempre que no ho fes. Moltes vegades la culpa és nostra. Jo, és com les anorèxiques i perdona que faci una comparació tan delicada , mai et veus prou prima. Deia que tenia poc i me la vaig fer malbé".