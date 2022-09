Demostrant que està al costat del seu pare en els seus pitjors moments i que no hi ha res de cert en les informacions que apunten que no es preocupa per ell malgrat el seu delicat estat de salut, Anabel Pantoja continua a Sevilla i, per primera vegada, la hem vist abandonant l'hospital on està ingressat Bernat des de fa uns quants dies.



Amb evident cansament, màscara i ulleres de sol, la influencer ha esclatat davant les càmeres i, després dels rumors sobre la seva distant relació amb el seu progenitor, ha revelat que no en tornarà a parlar: " Ho sento per vosaltres perquè sé que esteu treballant però no us atendré. Gràcies per l'interès però no parlaré res del meu pare, ni de l'estat ni de res ”.



Molt seriosa, Anabel ha assegurat que el seu pare "està bé", però que "la cosa és seriosa" . "No és per estar donant aquí cada dia un comunicat. Després s'utilitzen coses i no em dóna la gana" ha afegit enfadada per tot el que s'ha insinuat sobre que no s'ocupa de Bernat.



Unes declaracions que es produeixen després de gaudir d'uns dies a Sevilla amb Yulen Pereira , després dels quals el seu xicot ha tornat a Madrid i ha anunciat la seva decisió de reprendre la seva carrera d'esgrimista per complir el somni d'arribar a les Olimpíades del 2023. Una gran notícia sobre la qual la neboda d'Isabel Pantoja, capcot, ha evitat pronunciar-se: "No us diré res. Ho sento per vosaltres".



Una actitud idèntica a la que ha tingut quan li hem preguntat per la participació d'Omar Sánchez a 'Malson al paradís' i per les declaracions de Raquel Lozano assegurant que el surfer segueix "enganxat" a ella i no supera la seva separació.