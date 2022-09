Aquest dilluns 12 de setembre, El Programa de l'estiu ha donat pas a l' inici de temporada d' El Programa d'Ana Rosa, tot i que la presentadora titular continua sense ser present pels problemes de salut.

Quintana, que s'està recuperant d'un càncer de mama, ha rebut paraules d'estima per part de Patricia Pardo i Joaquín Prat. "Ana, no saps com t'estima aquest equip i tots els espectadors que ens veuen. És veritat que no els podem oferir la millor versió perquè aquesta és quan ella és aquí, però els oferirem un producte excel·lent", va dir la presentadora.

Per part seva, Prat ha assegurat que ja queda "molt poc" perquè torni als platós i ha dit que tot l'equip l'esperen "amb els braços oberts".