Telecinco no aixeca cap. La cadena privada especialitzada en cor i realities ja no sap quina tecla tocar per tornar a conquistar l?audiència, i el nerviosisme està provocant que es produeixin molts errors. L'últim, i més evident, ha estat l'estrena del nou reality xou 'estrella' de la cadena, Pesadilla al Paraíso , un projecte indefinit que en les primeres emissions s'ha acabat estavellant.

Pesadilla en el Paraíso es va estrenar marcant un 13,5% de share dijous passat, la pitjor dada registrada a l'inici d'un reality a Telecinco . I la sagnia va continuar, quan aquest diumenge es va haver de conformar amb un 11,7%, sent superats per 'Infiel', la sèrie d'Antena 3. És a dir, un producte gravat va aconseguir guanyar un format que viu del directe, demostrant el poc interès que està suscitant el programa de telerealitat.

A continuació, intentarem analitzar les claus d'aquest daltabaix:

- Un càsting fluix : Quan no fas els deures abans de començar el curs, és molt probable que te la peguis. I això és el que ha passat als directius del programa, que no han buscat perfils claus perquè el format generi interès. Com a fitxatge estrella de Sálvame han escollit Pipi Estrada , un home de sobres amortitzat a la televisió del cor de fa deu anys i que al primer programa ja estava creant conflictes impostats que avorreixen l'espectador. Del món del cor clàssic tenim Gloria Camila , un personatge que genera poca simpatia a l'audiència. També a Victor Janeiro -qui ha decidit que calia treure de casa seva aquest home?-, o Lucía Bosé , que sembla haver anat a un càmping i tenir poc interès a generar contingut. Del món dels realitys tenim Alyson Eckman , guanyadora de Gran Germà VIP, a la qual han intentat crear una trama ajuntant-la absurdament amb Marco Ferri. L'americana només fuig de l'italià, mentre molts ens preguntem: ¿El retrobament esperat no era amb Daniela Blume ? Finalment tenim perfils com Omar Sánchez , de sobres rendibilitzat durant tot l'estiu, on Telecinco ha espremut Anabel Pantoja fins que no ha quedat res. Ara, el canari es vol venjar d'Anabel i ha creat una carpeta falsa amb una altra concursant, que ara mateix no en recordo ni el nom. I Mónica Hoyos ? Sense comentaris. Tot va malament i no té aspecte de millorar.

- Discussions i contingut absurd: El mal càsting ha provocat que el contingut del programa acabi sent, per tant, dolent també. A banda de la ja esmentada cutre-carpeta d'Omar Sánchez, i les provocacions sense sentit de Pipi - si buscaven un personatge desestabilitzador i que aporti contingut interessant, que li haguessin posat un talonari a Aída Nizar -, tenim personatges com Patricia Steisy que va ser protagonista al primer programa per entrar i despullar-se als cinc minuts. A més de plorar desconsoladament en veure els animals i adonar-se que no els podia entendre. En definitiva, contingut dolent i impostat.

- El directe no és directe : Quan vens un programa en directe, has d'aconseguir que el públic senti que té sentit, que vulgui connectar a una hora en concret amb el programa perquè si no, es perdrà alguna cosa apoteòsic. I això és del que manca Pesadilla en el Paraíso. Tot el que s'emet en aquest reality està gravat prèviament, i en els directes no hi ha interacció amb els concursants, per això el programa transcorre com si fos un etern debat on posen un vídeo darrere l'altre, amb trames cutres, i sense comptar amb les opinions dels concursants per fer una mica de vidilla. A més a més, s'han inventat una estranya mecànica on el públic no vota per res i les expulsions no es fan en directe, retallant clarament en interacció amb l'espectador.

Prendrà nota Telecinco i aplicarà retocs al format? O persistiran en la seva idea fins que Pesadilla en el Paraíso baixi del 10% i acabi sent cancel·lat? Aquesta setmana serà clau per al futur del reality.