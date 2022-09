La Reina Letizia en una imatge d'arxiu - EP

Data especial per a la Reina Letizia : compleix 50 anys . I ho fa sent una de les dones que, probablement, més boques hagi tancat els darrers anys. Treballadora, professional i amb un gran sentit de la responsabilitat: tres característiques de la nostra reina que contribueixen a fer que la imatge de la Monarquia espanyola sigui positiva i sobretot, més propera a la ciutadania. Tot això acompanyat, per descomptat, de la gran tasca que duu a terme el Rei Felip VI .



Són moltes les vegades que la veiem per motius d'agenda, però com és en l'àmbit familiar? Tot i que no solem veure imatges, la veritat és que la Reina Letizia cuida molt les relacions que manté amb els membres de la seva família. Tal com hem pogut veure al llarg d'aquests anys, la seva mare, Paloma Rocasolano, acudeix moltes vegades a la seva residència oficial per estar al costat de les seves nétes, però també la reina acudeix a casa seva per retrobar-s'hi.



En general, cada cert temps la Reina Letizia queda amb la seva mare i la seva germana, Telma Ortiz , amb qui té molt bona relació. Quedades i plans que no transcendeixen per la discreció que sempre tenen pel que fa a la seva vida privada, però sobretot per com és de complicat seguir aquestes personalitats en el seu dia a dia.



Un altre dels pilars fonamentals de la seva vida era la seva àvia Menchu , amb la qual sempre va compartir la seva faceta periodística i amb què estava molt unit. Una trista pèrdua que va patir el 2020, pocs mesos després de sortir del primer confinament a causa de la pandèmia.



A més, Donya Letizia sempre ha mostrat una preocupació especial envers les seves filles, Leonor i Sofia . En la majoria dels actes en què hem vist la família al complet, hem pogut observar la seva preocupació per elles, donant-los indicacions a cada moment sobre el protocol, pentinant-les i per descomptat, compartint somriures i mirades còmplices. Una complicitat que hem vist també les vegades que han deixat de banda l'agenda professional i han dut a terme un pla familiar.



No hi ha dubte que darrere d'aquests estilismes radiants i els talons vertiginosos s'hi amaga una dona familiar, afectuosa i entregada als seus éssers estimats . Coneixent aquesta faceta, segur que la Reina Letizia ja sap com, quan i on celebrarà amb la seva mare i la seva germana aquest 50 aniversari amb magnificència.