"Abans d'entrar a Supervivientes va dir que no faria res. Jo també vaig dir que no faria res. Cal viure tots els moments com et surtin. Després t'adones de coses i sents decepció . No podria confiar-hi" . Així s'expressava Omar Sánchez , parlant d' Anabel Pantoja , durant la seva participació a Malson al paradís .

El canari es va sincerar amb un altre dels participants del reality , Dani G, i les càmeres van captar la conversa, on també va parlar sobre la seva anterior relació amb Raquel Lozano. La parella va confirmar la ruptura a finals del mes passat.