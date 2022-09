Jorge Javier Vázquez - EP

Jorge Javier Vázquez ha explicat, a la tornada a Sálvame aquest dilluns, que ha viscut un dels pitjors anys de la seva vida:" Ha estat un any tan complicat el que he passat. Jo no sabia que es podia viure amb tant de dolor, no sabia com es podia viure amb tan poques ganes ”, ha dit el presentador de Telecinco.

"He estat mort durant un any, sentimentalment, emocionalment, sense sentir absolutament res", ha dit Jorge Javier en un cotxe amb Belén Esteban . El presentador ha assenyalat una de les principals causes del seu dolor, “la mort de Mila Ximénez”, ha lamentat: “Em va deixar totalment trastocat”.

"Saps què ha significat per a mi la mort de Mila?", li ha etzibat Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban, per a continuació afirmar: "Als 52 anys m'he fet adult". "Jo em sentia molt adolescent amb ella. Ens divertíem junts com si no tinguéssim l'edat que teníem", ha lamentat Jorge Javier davant la seva companya de Sálvame"

"Ella va morir amb 69 i jo aquest any m'he sentit vell. No tenia ganes d'emprendre absolutament res. Sentia que tot s'havia acabat , que la vida no em podia sorprendre absolutament res", ha continuat explicant el presentador, volent deixar clar que , malgrat això, en cap moment va pensar a treure's la vida.

El presentador ha explicat que ha aconseguit sortir del sotrac “gràcies a ajuda professional”. "És important trobar la persona adequada", ha insistit Jorge Javier.