La docusèrie 'En el nom de Rocío' de Rocío Carrasco segueix portant cua. Després de la caixa de Pandora que està destapant la filla de Rocío Jurado amb la seva família, els Mohedano han amenaçat d' emprendre accions legals.

Per això, el clan s'està reunint amb l'advocat Marcos García Montes per poder estudiar una possible demanda contra Rocío Carrasco. Tot i això, els seus plans es veurien frustrats perquè aquest mateix advocat ja va defensar prèviament de la filla de "la més gran", per la qual cosa hi hauria una incompatibilitat explícita al Codi Deontològic de l'Advocacia que impediria actuar contra una antiga clienta.

La periodista Montse Suárez explicava a plató que "la lleialtat al client és el principi general de l'exercici de l'advocacia. Hi ha una prohibició claríssima que cap advocat no pot defensar interessos contraris als d'un client anterior".

En qualsevol cas, Rocío Carrasco ha volgut respondre a les amenaces de la seva família: “Si em volen demanar per contestar-los des del meu sentir, des de les meves experiències viscudes i des del que sé, perquè em consta, que ho facin, no hi ha cap problema . jo m'esperaria , perquè encara no està tot explicat”.