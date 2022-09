Foto: Europa Press

"No paro de plorar des que m'ho van dir". Lydia Lozano ha de tornar a passar pel quiròfan per ser operada de la vuitena vèrtebra que se li ha trencat. La periodista, visiblement afectada, va atendre els seus companys de Sálvame el 20 de setembre passat i va admetre que serà sotmesa a una nova operació.

"Porto una ratxa, no paro de plorar des que m'ho van dir. No vaig poder anar ahir a treballar, em vaig venir a urgències, he estat tot el cap de setmana al llit. Porto la del coll, la mà trencada i n'estic fet una merda", va confessar a Omar Suárez.

La periodista, amb els ulls plens de llàgrimes, va admetre al seu company que les operacions li fan por.