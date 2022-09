La noia, en una compareixença davant els media. Foto: Europa Press

Fa dies es coneixia que Rocío Flores no seguirà com a col·laboradora a El programa de Ana Rosa, un dels més vistos de Telecinco.

Els motius de la decisió no havien sortit a la llum fins aquest 22 de setembre, quan Lecturas, en exclusiva, ha apuntat que el representant de Rocío Flores hauria plantejat més exigències a la direcció de l'espai, com que la noia no estaria disposada a parlar de tots els aspectes de la seva vida personal i tampoc no accediria a comentar la totalitat dels temes d'actualitat que assolen la seva polèmica família.

El seu fitxatge havia causat controvèrsia, però la jove ja no continuarà col·laborant al programa estrella de la graella matinal de la cadena de Mediaset.