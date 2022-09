Foto: Instagram (@tamara_falco)

"Sóc molt feliç, en això es resumeix". Així de contenta hi ha Tamara Falcó , que ha anunciat al seu perfil d ' Instagram el seu compromís amb Íñigo Onieva .

"Abans de conèixer-te em sentia completa i contenta però va ser creuar-nos i que la meva vida fes un gir a millor, totalment inesperat", explica l'ara cuinera, que dedica una publicació carregada de paraules d'AMOR (amb majúscules) al seu futur marit. "Gràcies, per proposar-me ser la teva companya de per vida. Em sento la dona més afortunada del planeta i el sí que et vaig donar t'ho repeteixo i t'ho deixo per escrit perquè no se t'oblidi mai", afegeix.

Prop de 60.000 persones han fet 'm'agrada' a la publicació i unes 2.500 l'han felicitat pel futur enllaç.