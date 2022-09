Foto: Europa Press



"He perdut 10 quilos treballant molt, portant una vida sana, fent molt d'esport i prenent vitamines. Em veus vestit, i sense roba guanyo moltíssim". Són paraules de Bertín Osborne , durant el lliurament dels Premis de l'Associació de Corresponsals de Premsa Estrangera , on va rebre un premi especial per la seva faceta de presentador de Casa meva és la teva , de Telecinco .

"Aquest premi és una barbaritat. Ho agraeixo de cor però em sento sobrevalorat. Em sona a xinès perquè jo no sóc periodista" ha confessat, preguntant-se si la clau de l'èxit del programa, i el motiu pel qual funcionen tan bé sigui, precisament , "que no sóc periodista, de manera que els convidats m'expliquen més coses que a un periodista". "Això i el vi que els dono, que normalment quan vaig a la cuina els fico tres copes de vi i no saps com s'afluixen", va assegurar, entre rialles.

El polifacètic comunicador també va dir que ara mateix no pensa en l'amor. "No em dóna temps ni tinc ganes, de manera que... res", ha sentenciat.