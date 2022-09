Omar Sánchez i Marina Ruiz segueixen vivint el moment al reality Malson a El Paraíso . Encara que no posen nom a la seva relació, cada vegada estan més a prop i després d'haver-se besat per primera vegada, han fet un pas més enllà.

En un dels vídeos emesos el passat dijous 22 de setembre, comparteixen moments d'amor al llit, on es fan un petó i estan sota l'edredó, lloc on deslliguen la seva passió, on Omar li revela que "li encanta" i és que encara que el canari assegura que “de vegades es pot tallar una mica a fer algunes accions per la seva família” com arribar més que un petó. "Si faig alguna cosa que em perdonin", va dir.