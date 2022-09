Joaquín Prat tasta les patates "amb gust de vagina" en directe | Telecinco.es

Joaquín Prat s'ha enfrontat aquest divendres a una situació diferent al plató de ' Ja És Migdia '. El presentador del programa es veia sorprès per un paquet que lliurava un repartidor en ple directe. Un cop ha vist el contingut del paquet no ha evitat dir: “La mare que us va parir”. Eren una patates fregides amb gust de vagina que es venen a Lituània a deu euros la borsa i, segons l'envàs, només són per a majors de 18 anys.



Per a Joaquín , això no és més que una estratègia de màrqueting i deia: “Saben les que tenen com a pebre, deia tindran un puntet de sal. Estan bones, no pagaria deu euros per elles, però estan bones”.