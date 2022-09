Iñigo Onieva rectifica i confirma que sí que ha estat infidel a Tamara Falcó | @ep

Iñigo Onieva, fins ara promès de Tamara Falcó , ha publicat a través d'una història a Instagram un comunicat en què reconeix que sí que ha estat infidel a la filla d' Isabel Preysler. Tot això passa després de l'emissió d'unes imatges en què es veia Onieva en un festival enrotllant-se amb una altra noia.

Aquest divendres la parella es va presentar davant els mitjans i Onieva va voler deixar clar que això havia passat fa 3 anys quan encara no estava amb Falcó . Hores més tard, no ha tingut més remei que admetre que sí que va passar estant amb Tamara .

Al comunicat, Onieva assegura "aparèixer al vídeos en una actitud inacceptable i estar absolutament penedit i destrossat". A més, ha afegit que "demano disculpes per no haver estat honest i demano perdó a Tamara ia la seva família públicament".

El comunicat segueix dient que "estic completament enamorat de Tamara i és la dona de la meva vida. Per això em dol enormement haver-la fet mal". Per acabar el text, "ha demanat que no es continuï difonent imatges que puguin afectar el nostre dret a la intimitat i s'abstinguin de publicar informacions que estan afectant la nostra intimitat".