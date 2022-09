Risto Mejide i Laura Escanes anuncien la seva ruptura a Instagram | Instagram

Risto Mejide i Laura Escanes han anunciat aquest diumenge a través de dues publicacions llançades simultàniament a Instagram la seva ruptura després de set anys de relació, posant fi a una història d'amor que va donar com a fruits més importants un matrimoni de cinc anys i per descomptat, la seva filla Roma , de gairebé tres anys.

El text de Risto Mejide diu el següent: "Gràcies @lauraescanes per aquests set anys, tres mesos i vint-i-quatre dies. No han estat perfectes, i tot i així, o potser per això, segurament hagin estat els millors de la meva vida. Hem passat tant junts i après tantes coses (moltes bones i d'altres que m'hagués agradat no haver d'aprendre) que, abans de seguir cadascú pel seu costat, només queda sentir-se molt agraït pel camí caminat, perquè tot suma. regular.Com algú va dir una vegada, va ser etern mentre va durar.Només espero que siguem tan bons ex com hem estat com a parella.Que sapiguem trobar cadascú la vida que volem.I sobretot, gràcies per haver-me fet Papa de Roma.Això sí que és un amor pa #toelrrato. 1/6/2015 - 25/9/2022 #casiToelrrato".

El text de Laura Escanes diu el següent: No m'agraden els comiats i porto escrivint i esborrant aquest post 82627292 vegades. Tampoc crec que sigui un comiat perquè sé que, de la manera que sigui, ens tindrem l'un a l'altre per sempre. Han estat 7 anys meravellosos. També durs. Però ha estat un regal compartir la meva vida amb tu. L'amor no s'acaba. No mor. I et seguiré volent la resta dels meus dies. Si havia de viure tot això i conèixer què és l'amor, havia de ser amb tu. Em vaig imaginar tota la vida amb tu i m'has fet creure en l'eternitat. Hem complert somnis, creat una família preciosa i creant el nostre camí plegats. Tant de bo la gent pogués viure i sentir una quarta part del que hem sentit nosaltres. Això és amor ❤️



Us volem. Demanem respecte en aquests moments tan delicats, per a nosaltres i la nostra família 🙏🏼 Gràcies. Sempre.