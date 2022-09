Risto Mejide @ep

Un dels temes del moment és sens dubte la separació de Risto Mejide i Laura Escanes , cosa que ha enxampat per sorpresa molts dels seus admiradors. La reaparició del presentador de ' Tot és mentida ' a la televisió va fer parlar molt, i és que Risto no va dubtar a llançar un missatge caracteritzat pel seu humor i ironia.



“Benvinguts a tots, especialment a l'altra persona amb qui m'identifico molt en aquests moments, bàsicament perquè és millor que no entri en aquests moments a les xarxes socials durant els propers 20 anys. Tamara Falcó , un petó des d'aquí”. Aquest va ser el missatge que va triar el col·laborador per començar amb l'emissió diària del seu programa, cosa que immediatament va generar multitud de comentaris, activant les alarmes davant d'una possible infidelitat per part de Laura Escanes .



Risto llançava un missatge d'ànim a Tamara Falcó, i és que la jove hauria trencat la seva relació amb Iñigo Onieva després de diferents rumors d'infidelitat per part d'ell . Aquestes paraules van generar molt d'enrenou ja que, a simple vista, semblava que l'escriptor s'estava identificant amb la marquesa de Griñón en aquests moments tan durs.



Ell mateix ha estat l'encarregat de tallar amb totes les especulacions assegurant que era un intent de simpatitzar amb Tamara i l'ús de les xarxes socials. " Ho he dit perquè és l'altra persona la que no pot entrar a les rrss. Només ", va matisar Risto, conscient que les seves paraules generarien molts rumors.



Mentrestant, Laura Escanes ha preferit guardar silenci després de pujar la publicació on anunciava la seva separació després de set anys de relació.