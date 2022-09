Foto: Instagram (@mariapombo)



Les seves amigues són un dels grans suports de Laura Escanes després de la seva sorprenent i inesperada separació de Risto Mejide, i ho estan demostrant acompanyant més que mai la influència en aquests delicats moments. Centrada a la feina , amb nombrosos projectes a la vista, i immersa en la recerca de pis per iniciar una nova vida lluny del presentador, la catalana ha gaudit d'un dinar molt especial a la casa de Laura Matamoros on tampoc van faltar María Pombo i María Fernández-Rubíes.

Molt discretes, Pombo i Rubíes confirmen que estan donant suport a la Laura després de la seva separació però prefereixen no entrar en detalls sobre com es troba la seva amiga: "Ha de ser ella la que us ho expliqui, són moments difícils per a la parella i jo prefereixo no parlar-ne per no cagar-la… no vull que es malinterpretin les meves paraules”. "És una època que no és agradable ia sobre és públic, al final és complicat, ells estan tranquils, es volen un munt, hi ha una nena i és el més important", ha confessat la dona de Pablo Castellano.

A més de Laura Escanes, en el cercle de les influencers també hi ha Victòria Federica, amb la recentment han coincidit en la desfilada de Calzedonia a la Setmana de la Moda de París. "L'he vist súper bé" ens ha explicat Pombo, confirmant que la filla de la Infanta Elena ja està totalment recuperada de l'operació d'urgència a què es va sotmetre a causa d'una peritonitis el 11 de setembre passat. "La vaig veure molt tranquil·la. És una noia molt senzilla, molt normal, molt bona. El que es veu a la premsa és fruit de molts anys de seguir-la o d'haver-se criat en una família que és difícil al final" apunta.