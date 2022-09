Justin i Hailey Bieber

Hailey Bieber , dona del famosíssim cantant Justin Bieber, ha revelat quina és la postura sexual que li encanta fer a la parella. Ho ha fet al podcast 'Call Her Daddy' d'Alexandra Cooper i ha tractat altres temes de gran interès com la ruptura del seu marit amb Selena Gómez.

Hailey ha confessat que la seva postura favorita és "l'estil gosset" i que el moment en què més els agrada mantenir relacions sexuals és a la nit. A més, ha explicat que els trios no tenen cabuda en el seu matrimoni: "Hem treballat molt dur per estar en el punt on estem ara i confiar l'un en l'altre, i hi ha una confiança i un vincle tan bonics que no crec que sigui una cosa amb què em sentiria còmoda".

MÉS INFORMACIÓ Justin Bieber cancel·la la seva gira mundial per la reaparició de la seva paràlisi facial

A més, ha comentat que “ és el meu millor amic i és la persona que més em fa riure del món. És simplement el millor. Li han passat moltes coses, ha hagut de superar moltes proves per la fama que li va arribar sent molt jove i és increïble que a passar de totes les seves experiències segueixi sent tan normal com és. Vam ser amics molt abans que ni tan sols passés alguna cosa entre nosaltres i és una persona molt dolça i que es preocupa molt pels altres”.

SELENA GÓMEZ

També va tenir paraules per parlar sobre la ruptura entre Justin i el seu ex, la també famosa cantant i actriu Selena Gómez. Ha aclarit que ella no va tenir res a veure en la ruptura: "Quan ell i jo comencem a sortir o alguna cosa per l'estil, ell en cap moment no estava en una altra relació (...). No és el meu caràcter ficar-me en la relació de algú”.

A més, ha afirmat "entendre" els haters que van aparèixer després de l'anunci del seu compromís. Aleshores, ella només tenia 21 anys i ell 24, i això no va asseure gaire bé les fans de l'artista. "Érem molt joves i això va irritar molt. Jo en tenia 21 i ell, 24. I la veritat és que mai vaig pensar que em casaria tan jove. Ara que han passat quatre anys i miro enrere m'adono per què a alguna gent li va poder semblar una decisió molt dràstica i molt precipitada. Però a nosaltres ens va semblar el millor i la prova que no ens equivocàvem és que aquí seguim, quatre anys després”.