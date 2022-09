Isa Pantoja ha acudit aquest divendres al plató de ' El Programa d'Ana Rosa ' després de l'exclusiva que va realitzar el seu germà, Kiko Rivera , per a la revista ' Lecturas ' en què el fill de Paquirri va llançar un missatge clar a la seva germana: " No em va defensar en un dels pitjors moments de la meva vida”:

Kiko parlava així de la seva germana per a la revista: "A la meva mare ia la meva cosina les puc perdonar, a la meva germana no". El germà d' Isa va continuar dient que: " La meva germana em va deixar una vegada 5.000€, no me'ls va reclamar mai, ja no els tornaré perquè no em dóna la gana". "Li he escrit mil vegades, però ella no vol saber res de mi", assegurava Kiko a la seva exclusiva. Ratlla la seva germana d'envejosa i li demana que deixi de parlar de la seva dona: "A la meva dona no arriba ni a la sola de la sabata". Finalment, parla del fill d'aquesta: "Al meu nebot em fa pena no veure'l, però a ella ni a 10 metres la vull".

Isa Pantoja, col·laboradora del programa, ha parlat aquest divendres i ha respost de manera contundent als atacs de Kiko : "El primer que vaig pensar quan vaig veure l'entrevista és, ¿a per qui anirà aquesta vegada?". A la menor dels Pantoja ja res no el sorprèn i és que, la filla de la cantant, estaria més que acostumada dels lletjos del seu germà: "Em sembla humiliant allò dels diners, aquests diners són meus, d'aquell nebot que tant vol”.