Ibai Llanos descobreix que té una malaltia gràcies a un seguidor | @ep

Ibai Llanos ha confessat que pateix una malaltia que afecta la seva visió de què actualment s'està tractant. El més curiós de tot és que va ser un seguidor qui li va suggerir acudir al metge per fer-se proves. El mateix streamer ha confessat que "Si no arribar a ser per un subscriptor no hagués anat al metge",

Segons ha confessat, només veu un 10% per l'ull esquerre i això podria afectar també el dret . "M'he hagut de fer prova genètiques i potser és degeneratiu", ha expressat. Així, ha assenyalat que, en el pitjor dels resultats, es podria quedar pràcticament cec . Tot i això, ha afegit que els metges li han assegurat que en uns anys podria haver tractament per al seu problema.