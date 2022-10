Paloma Cuevas i Luis Miguel es casen el 2023 | @ep

Paloma Cuevas i Luis Miguel es casen l'any que ve segons ha explicat el periodista mexicà de 'De Primera Mano', Gustavo Adolfo Infante. El cantant Luis Miguel li hauria demanat la mà a Paloma aprofitant que la dissenyadora passava uns dies a Mèxic per un compromís solidari.

Després d'uns mesos de romanç i molts anys d'amistat, l'intèrpret musical hauria pres la decisió i estaria boig per casar-se amb l'exdona del torero. "Els rumors han crescut darrerament i estic en possibilitats de confirmar-los que aquesta setmana Luis Miguel va entregar l'anell de compromís a Paloma Cuevas ", va assenyalar Gustavo Adolfo.

El periodista mexicà seguia donat més detalls de l'enllaç «Estan preparant un casament amb magnificència, no sé si per l'església o no, però podria ser un casament a Espanya i un altre a Mèxic . Ho puc confirmar», afegia.