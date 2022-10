Ana María Aldón confirma la ruptura amb Ortega Cano | @ep

Ana María Aldón ha acudit aquest diumenge al plató de ' Festa ' per parlar de la seva vida personal i com es troba la seva relació amb el seu encara marit, José Ortega Cano . La col·laboradora a la fi, ha confirmat que "No em plantejo fer un pas enrere, cap endavant sempre. Vivim sota el mateix sostre però cadascú porta la seva vida", sentenciava.

Emma García li ha preguntat a Aldón sobre l'estat de salut d' Ortega Cano “ell està molt bé, estem vivint junts i parlem. Hem tingut converses, hi ha molta cordialitat, respecte, afecte i un nen preciós. Som quatre persones a casa i mengem i sopem junts".

"Ara mateix no ens resulta difícil fer el que fem, tot és acostumar-s'hi. És millor del que teníem, era impossible seguir així. No fem plans de parella però sí fem plans amb el nostre fill", afegia Ana María Aldón deixant clar que encara que hi ha bona sintonia entre tots dos, la relació sentimental està trencada.