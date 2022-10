Foto; Instagram (@pesadillaparaiso)

Marina Ruiz s'ha convertit en l' última expulsada de Pesadilla en el paraíso. La concursant ha reaparegut en directe al debat del programa i ha parlat obertament sobre el seu acostament amb Omar Sánchez dins la granja de Jimena de la Frontera. La jove ha assegurat que li ha fet una promesa al surfer, a qui esperarà fora.

La noia també deixa clar que no ha passat res més amb Omar Sánchez dins de la gran perquè li va prometre a la seva mare que es comportaria i no donaria curs a la passió. "Ell em va respectar com un cavaller, encara que he de dir que si arribo a durar una setmana més allà hi vam fer foc", reconeixia. Marina Ruiz no entén els que critiquen la relació que han tingut dins del concurs i admet que només són ells dos els que poden dir el que han sentit i viscut. "Ens complementem", afegeix.

Ruiz nega estar enamorada, encara que sí que està il·lusionada i té moltes ganes de saber en què acabarà tot. "Aquí es viu tot més intens. Tu surts fora i has de viure la dosi de realitat. Ell viu a les Canàries i jo a Còrdova. Si dues persones s'estimen, es pot. No és la primera vegada que me'n vaig a un lloc per amor”, reflexiona.