Els fets van passar cap a tres quarts de cinc de la matinada de dissabte 1 d'octubre a l'avinguda de María Luisa on un patruller de la Policia Local de Sevilla circulava per la Glorieta dels Mariners Voluntaris quan va veure a l'avinguda un jove que anava a bicicleta amb una copa a les mans . El ciclista creuava en perpendicular des de la vorera de la biblioteca Infanta Elena a la del parc de María Luisa però en advertir la presència dels agents, va intentar tornar cap a la biblioteca.

Els agents van interceptar el ciclista i un d'ells el va subjectar perquè no marxés, "advertint que es trobava força ebri, i per això sol·liciten un vehicle amb etilòmetre de despistatge, igual que el d'alcoholèmia".

Per la vorera, continua l'atestat, "vinia un grup d'unes deu o dotze persones que l'acompanyaven, que van començar a increpar els agents , retregant l'actuació d'aquests, vociferant que no era un delinqüent, que hi havia molts delictes, que era desproporcionat, que només era una bicicleta”.

Tot seguit va arribar un altre vehicle policial i se li va practicar al ciclista una prova de despistatge , que va donar un resultat positiu de 0,54 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat. Mentrestant, diu el text, el grup seguia en la mateixa actitud. "Ah, però ho denunciareu, això és desproporcionat", va ser una de les consignes llançades per aquestes persones, que assenyalaven que el ciclista estava molt tranquil.

A l'arribar el cotxe de l'alcoholèmia, els policies van sol·licitar al ciclista que els acompanyés a l'interior per fer-li la prova a l'etilòmetre evidencial, i aquest va accedir de bon grau. Un cop a dins, van tancar la porta, moment en què María León va treure un telèfon mòbil i va començar a gravar els policies.

Una agent li va informar que no podia gravar els policies en l?exercici de les seves funcions. L'actriu va deixar de fer-ho en un primer moment i va guardar el telèfon. Un altre membre del grup es va acostar al cotxe i un altre agent li va demanar que es retirés i deixés treballar els companys.

Va ser en aquell instant quan Lleó es va acostar de nou a gravar i es va dirigir a aquest policia dient-li "ximple, tu que ets el xèrif?". El funcionari li va cridar latenció i li va sol·licitar la documentació. L'actriu, sempre segons l'atestat, va tornar a anomenar-lo "ximple" i va dir que no portava DNI. El policia li va indicar que en aquest cas els hauria d'acompanyar a les dependències policials per a la seva plena identificació.

La seva companya li va demanar a María León que l'acompanyés fins al patruller per traslladar-la, accedint ella voluntàriament i introduint-se dins del cotxe pel seu propi peu. Un cop a dins, i quan el vehicle va iniciar la marxa, "aquesta dona comença a colpejar i enganxar puntades de peu contra les portes i els vidres".

Un altre dels presents es va col·locar davant del cotxe intentant que no marxés del lloc, "aprofitant el grup per envoltar el patruller". Un va obrir la porta perquè sortís María León, que ho va fer enrere en direcció al lateral de la biblioteca. L'agent va sortir darrere d'ella perquè no s'escapés.

" En assolir-la, aquesta li llança un cop amb el puny que impacta a la galta dreta, perd l'equilibri i en la seva caiguda propina una puntada de peu aconseguint la cama esquerra, alhora que li cridava 'filla de puta, ets una guineu ". Entre dos policies van incorporar l'actriu, "mentre patien empentes dels integrants del grup, amb la clara intenció que aquesta es desfés".