Jorge Javier amb Ion Aramendi a Sálvame

'Sálvame' ha llançat una secció on Jorge Javier Vázquez realitza entrevistes, vestit de Jesús Quintero , a personatges que han passat per una experiència traumàtica. El català ha volgut homenatjar Quintero després de conèixer la notícia de la seva mort aquest dilluns, fent una entrevista a Ion Aramendi on ha abandonat el particular to frenètic de Sálvame per acostar-se al ritme de Quintero.

A l'entrevista, Aramendi ha explicat la dura experiència que va haver de passar al naixement de la seva filla. La seva dona, María Amores, va estar 24 hores de part, fins que es va esvair i va haver d'estar ingressada durant 6 dies on van témer per la seva vida.

"Vaig veure la meva dona convulsionar", ha relatat el presentador basc a Jorge Javier. La seva dona també ha volgut entrar al programa per agrair a Jon tota l'ajuda rebuda. "Li vull donar les gràcies per haver estat amb mi, ocupant-se de tot ell", ha afirmat. "Li vull infinit", ha afegit.