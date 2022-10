Angelina Jolie i Brad Pitt / @EP

Angelina Jolie ha llançat una contrademanda en què ha declarat alguns dels fets més escandalosos del seu exmarit, Brad Pitt. Segons els últims documents presentats aquesta setmana per l'actriu, l'actor "va agredir verbalment " la seva exdona i, en un moment de la discussió, "es va abalançar "sobre un dels seus fills quan eren al seu avió privat, volant de tornada a casa des de França el passat 14 de setembre del 2016.

Els advocats que representen Jolie han detallat aquests incidents, que van acabar desembocant a la sol·licitud de divorci per part de l'actriu.

MÉS INFORMACIÓ Jennifer Aniston testificarà a favor de Brat Pitt en el seu judici amb Angelina Jolie



“El 14 de setembre del 2016, el matrimoni de Jolie va arribar al final. Aquest dia, Jolie, Pitt i els seus fills volaven a Los Angeles des de Chateau Miraval”, s'explica a la contrademanda, i afegeix que “durant el llarg vol nocturn, Pitt va abusar físicament i emocionalment de Jolie i els seus fills, que llavors tenien entre 8 i 15 anys".

“Quan un dels nens va defensar verbalment Jolie, Pitt es va abalançar sobre el seu propi fill i Jolie el va agafar per darrere per aturar-lo”, explica la demanda. "Per treure's a Jolie de sobre, Pitt es va llançar cap enrere contra els seients de l'avió i va fer mal a l'esquena i el colze de Jolie".



“Els nens van entrar corrents i tots valentament van intentar protegir-se els uns als altres. Abans que s'acabés, Pitt va escanyar un dels nens i en va colpejar un altre a la cara. Alguns dels nens van suplicar a Pitt que s'aturés. Tots estaven espantats. Molts estaven plorant”, es detalla als documents, que cada cosa que explica deixa pitjor l'actor.

Quan l'avió va aterrar, Brad Pitt tampoc va deixar que els fills sortissin i va tornar a abusar físicament d'un. Cinc dies després, el 19 de setembre del 2016, es va iniciar una investigació de l'FBI.

Brad Pitt va negar tots els fets i l'FBI va tancar el cas. Tot hauria quedat aquí si no fos perquè l'actor va demandar la seva exdona "per reafirmar el control sobre la vida financera de Jolie i obligar-la a reunir-se amb el seu exespòs com a soci comercial congelat", i per això la va obligar en certa manera a treure l'artilleria pesada.