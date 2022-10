Ana Rosa Quintana @ep

El retorn d' Ana Rosa Quintana a la televisió ja té data! Després d'11 mesos allunyada de la petita pantalla, i de superar amb èxit un càncer de mama, la presentadora es torna a posar al capdavant del seu programa aquest dilluns 10 d'octubre!



Ha estat Joaquín Prat qui, minuts abans del final d''El programa d'AR' ha revelat la millor notícia que podrien donar als seus espectadors: "Durant un any aquest programa ha estat orfe professionalment de la seva inspiradora. L'hauran trobat a faltar, i nosaltres també. Sents que et falta la peça fonamental. Això no és el mateix sense ella i sents que et falta alguna cosa” ha reconegut.



I si aquesta absència ha estat llarga i dura per a tot l'equip del programa, més encara per a la mateixa Ana Rosa, com ha revelat el presentador : “Imaginin-se a Ana. Ha estat un any lluitant contra un càncer. Un procés molt llarg, amb incertesa, amb patiment, amb la necessitat d'estar amb vosaltres en moments molt puntuals als quals al periodista de raça ve de gust estar aquí assegut per explicar-los..."



"Cada dia li enviem 'un petó a Ana', i li diem 'aquí t'eperem', 'ja queda menys' i 'queda molt menys'... i ha arribat el dia" ha anunciat, revelant que el retorn de Ana Rosa té data: "Ja els podem dir que la tornada de la nostra companya, amiga, serà una realitat dilluns que ve". "Dilluns que ve torna a aquesta, casa seva, Ana Rosa Quintana. Que falta ens feia a tots i ens fa aquest 'hola molt bon dia'. Anita, escalfa que surts" ha conclòs molt emocionat.



Patricia Pardo , per part seva, ha reconegut la seva "necessitat de sentir-la a prop". "És com si vas a una festa d'aniversari i tot està perfecte: la música, el menjar... però falta l'aniversari, que és el que la gent troba a faltar" ha apuntat contenint les llàgrimes, feliç perquè aquest dilluns torna Anna Rosa, a qui ha definit com "l'ànima, la persona que dóna sentit a 'El programa d'Ana Rosa'". "Es troba a faltar el seu somriure i el seu esperit, i aquí estarem per remar, per recolzar-la i per abraçar-la" ha apuntat.