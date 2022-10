Rocío Carrasco contra Rosa Benito: "Emprendre accions legals de forma penal" | telecinc

Rocío Carrasco ja no pot més. La filla de Rocío Jurado ha decidit denunciar la seva tia Rosa Benito pel penal després que l'exdona d' Amador Mohedano acusés Carrasco de falsificar les factures mostrades a l'últim programa d'' En el nom de Rocío '.

Davant d'aquesta actusació, Carrasco va entrar per telèfon aquest dimecres al programa ' Salvame ' per deixar clar quins passos seguirà des d'ara: "Avís a navegants, avís a Rosa que emprendré accions legals de forma penal". A més, llançava un missatge a la seva tia Rosa: “ “Té el ditet solt, s'ha dedicat a xarxes socials a posar que si és una factura falsa i que si no sé sumar no. La que has d'aprendre a sumar ia fer una factura ets tu, vida meva

Rocío Carrasco també va voler aprofitar l'oportunitat per respondre a Ortega Cano després que l'extorero assegurar que la seva vida és transparent i que no hi té res a amagar. Davant això, la filla de Rocío Jurado va assegurar que està desitjant que el dretà la demani: "A mi em fa un favor que no t'ho pots ni imaginar perquè així sabria tothom el que ell és i el que ha significat en la vida de la meva mare. O millor, que em denunciï per la via penal, no sé si anem a cabre a la sala del judici”.