Arxiu - Miguel Bosé, en una imatge d'arxiu

L'artista Miguel Bosé ha revelat que serà operat d'urgència per una hèrnia discal, un problema que si no es tracta a temps pot arribar a produir dolors molt intensos.

"Estimats tots…Per a la vostra tranquil·litat i perquè les males llengües no malmetin més del que ho han fet. En breu, hauré de ser intervingut d'una hèrnia discal severa", comenta el cantant a les seves xarxes socials. Aquest problema va arribar fa més de 20 anys per un accident de cotxe que va patir en què les vèrtebres van resultar afectades, i ha arribat un moment en què és millor passar per quiròfan.

Bosé també confirma que ha posposat les seves tasques de promoció del seu nou llibre i sèrie, i que les reprendrà "quan sigui possible".