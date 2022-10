Tamara Falcó / @EP

Tamara Falcó ha trencat el seu silenci després de les declaracions incendiàries al Congrés Mundial de les Famílies a Mèxic. Durant aquest esdeveniment, la filla d'Isabel Preysler va dir: "Ara estem vivint un moment molt complicat per a la humanitat, hi ha tants tipus diferents de sexualitats, hi ha tants llocs diferents on pots exercir el mal. Crec que en altres generacions no era tan evident".

En fer-se públiques aquestes declaracions, l'opinió pública se li va tirar a sobre i, després d'uns dies de silenci, va reaparèixer a El Hormiguero per donar explicacions.

MÉS INFORMACIÓ Tamara Falcó assistirà a un Congrés ultracatòlic amb Hazte Oír

La marquesa de Griñón va negar que fos un atac contra la comunitat LGTB i va explicar que les seves paraules estaven relacionades amb Iñigo Onieva , el seu ex promès, i que es van "treure de context".

“És que no sóc jo… Crec que, si ho veus així, ho llegeixo i es pot treure de context. Però, si veus el vídeo que l'he penjat al meu Instagram és que no hi té res a veure. Ara mateix han decidit utilitzar aquestes paraules en contra meva. Demano disculpes si he ofès algun col·lectiu. Convido que vegeu el vídeo”, afegeix.

El vídeo en qüestió és el següent:

A les seves stories, Falcó ha comentat que "la paraula 'desviacions' feia referència a comportaments que la meva ex tenia i que no estaven alineats amb la meva manera d'entendre la vida en parella".