Ortega Cano @ep

A l'ull de l'huracà mediàtic des de fa mesos, José Ortega Cano ha trencat el seu silenci i ho ha fet de la mà d' Ana Rosa Quintana a la tornada de la presentadora a televisió després d'11 mesos lluitant contra el càncer.



Tranquil, i amb les idees molt clares, el torero s'ha reiterat en la seva intenció de prendre mesures legals contra Rocío Carrasco per les "vileses" i "blasfèmies" que, com sosté, ha explicat la filla de Rocío Jurado a la seva docusèrie.



Però, al marge d'aquest delicat assumpte, Ortega Cano també s'ha pronunciat sobre la seva greu crisi amb Ana María Aldón , de qui confessa que segueix enamorat i que no ha dubtat a demanar una nova oportunitat en directe.



"Jo tampoc sé la situació. T'ho prometo de debò. Estic sent sincer. Fem vides separades convivint a la mateixa casa. Ella no es comunica amb mi i jo no em comunico amb ella. Parlem poc... Ens comuniquem el que és just" ha admès capcot.



Tot i això, i malgrat el que s'ha assegurat els últims dies, no és cert que hagi consultat amb advocats de cara a un possible divorci de la gaditana: “ No he pensat en separació. Per mi el que seria el més normal és que continuéssim. El meu nen és un prodigi de nen, i ja s'està assabentant de coses, encara que no diu res, i m'agradaria que no fos així”.

Derrotat, Ortega ha confessat que sent que Ana María ja no el vol - "potser no sóc del gust d'ella i m'agradaria que m'ho digués" ha afirmat - però sí que ha assegurat que els seus sentiments per la seva dona segueixen intactes: " Jo a ella sí que la vull. Segueixo totalment enamorat d'Ana María".



Treient ferro a la importància que la seva família i la filla de la dissenyadora han pogut tenir en la seva crisi matrimonial, el torero ha assegurat que la seva relació amb Gema Aldón era "estupenda". "Ara resulta que ha fet un programa i sembla que m'ha posat més malament que bé. Ara sóc el dolent de la pel·lícula no sé per què" s'ha lamentat.



"Donaria qualsevol cosa perquè nosaltres continuéssim de parella i seguíssim com estem, fent una vida normal, que ella seguís amb la seva feina, jo amb les meves coses... a mi m'agradaria perquè no em trobo bé si no és així" ha afegit emocionat, reconeixent que ara una hipotètica reconciliació "depèn de tots dos. Que ens fem un petó, una abraçada o la mà i ja està".



“ Jo li he preguntat si es vol separar però no es defineix gaire ” ha revelat, admetent que Ana María també li ho ha preguntat a ell i deixant clar, una vegada més, que la seva intenció no és trencar el seu matrimoni sinó intentar reconduir la situació : "Caldrà veure quines conseqüències té aquesta entrevista" ha assenyalat.



Una entrevista en què tenia guardada una última sorpresa, ja que després de confessar que l'única cosa que li demana a la vida és "pau, amor i afecte per a tots" ha fet una surrealista proposició a la seva dona, a qui ha demanat a directe una nova oportunitat: "Que t'estimo afecte, et prometo una cosa. Encara el meu semen és de força, anem a buscar la nena! T'estimo i ens ajuntarem i volem. T'estimo", ha conclòs el torero.