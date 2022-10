Pilar Rubio confessa la freqüència de les relacions sexuals amb Sergio Ramos | Instagram Pilar Rubio

Pilar Rubio ha acudit aquest dimarts al plató de ' La Resistència ' per ser entrevistada per David Broncano . Durant el transcurs del mateix, el presentador va procedir a fer-li les dues preguntes clàssiques del programa: Relacions sexuals l'últim mes i diners al banc.

"Nosaltres - Sergio Ramos i la presentadora- ho fem cada dia, menys quan sóc a Madrid . Avui, per culpa teva, no puc", li va dir al conductor del programa de Movistar Plus+.

"És increïble que amb tants fills ho pugueu fer, enhorabona", va afirmar Broncano després d'escoltar-la. "És que és vida. Els meus fills, a les 21.30 hores, els he ficat al llit", va explicar Rubio .

Broncano li va fer la pregunta sobre quants diners té al compte bancari: "Tinc una mica d'embolic per treballar a Espanya i viure a França , però al banc hi ha 52.000 euros", va assegurar la convidada.

El presentador va fer cara d'incredulitat i li va preguntar: "I al compte gros?", però Rubio va evitar la resposta dient que "estic parlant del compte corrent, que és el que vaig veure".