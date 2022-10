Foto: Europa Press



Amador Mohedano ha estat un dels membres de la família de Rocío Jurado que més ha trepitjat els platós de televisió per parlar de les picabaralles entre tots els membres. Aquests últims anys ho ha fet per tombar la versió de la seva neboda i tirar per terra les seves paraules amb la seva versió. Això sí, no ha portat als programes proves documentals com sí que ho ha fet ella.

A més, el germà de la tonadillera tendeix a trucar als espais televisius per parlar obertament sobre el que s'està tractant en aquell moment... Tenint en compte que aquests darrers anys només s'ha parlat dels documentals de la seva neboda, n'han estat moltes les vegades que ha entrat per telèfon o que ha enviat missatges als col·laboradors perquè es diguin de manera pública.

Si fa uns dies l'exmarit de Rosa Benito ens atenia després de les últimes declaracions de Rocío Carrasco sobre com van ser els dies de Rocío Jurado a Houston, ara sembla que ha decidit canviar de manera radical la seva actitud davant de la premsa i prefereix quedar-ne al marge . Potser una mica tard, ja que ha estat un dels més crítics amb la seva neboda, de fet, ha advertit públicament que anava a prendre accions legals contra ella per tot el que estava explicant a En el nom de Rocío .

En aquesta ocasió, Amador ens ha assegurat no haver escoltat les darreres declaracions de la seva neboda. "No ho he vist, no ho he vist", ha assegurat. El germà de Rocío Jurado es mostrava incòmode amb la presència de la premsa: "No vull que em segueixis, eh? No vinguis aquí per favor". Una actitud que ens ha cridat l'atenció, ja que ens insistia que tampoc no ha tingut ocasió de veure l'entrevista del seu cunyat, Ortega Cano, a la televisió: "No he vist res"... què li haurà fet canviar d'actitud?